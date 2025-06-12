Оккупационные войска продвинулись сразу на нескольких направлениях: обзор и карты ISW

Захватчики не покидают попыток захватить украинские территории и продолжают давить на поле боя. Институт изучения войны проанализировал изменения линии фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также Оккупанты не прекращают атаки в Донецкой области: карта боевых действий за 11 июня Обзор фронта от ISW за 11 июня ВСУ и российские войска продолжали наземные наступления в Курской области , но не достигли подтвержденного прогресса.

, но не достигли подтвержденного прогресса. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 11 июня.

11 июня. Армия страны-агрессора и украинские войска провели наступательные действия в Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты провели наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

и на , но не продвинулись вперед. Силы обороны Украины недавно продвинулись на Боровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что армия врага не осуществляет полного контроля над районом вблизи Лозовой.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что армия врага не осуществляет полного контроля над районом вблизи Лозовой. Россияне продолжили наступательные операции на Лиманском направлении и на Северском направлении , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Вражеские силы недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные записи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в районе шахты "Северный" к северу от Часового Яра. Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны Российские войска продвинулись на Торецком направлении . Геолокационные видеозаписи за 10 июня свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Торецка.

. Геолокационные видеозаписи за 10 июня свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Торецка. Противник также продвинулся на Покровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на запад от Малиновки (к востоку от Покровска).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на запад от Малиновки (к востоку от Покровска). Враг также недавно продвинулся на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись на юго-запад от Новониколаевки (на северо-восток от Новопавловки) и на запад и юго-запад от Богдановки (на юго-восток от Новопавловки).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись на юго-запад от Новониколаевки (на северо-восток от Новопавловки) и на запад и юго-запад от Богдановки (на юго-восток от Новопавловки). Захватчики продолжили наступательные операции на Кураховском направлении , но не продвинулись вперед. Также враг продолжил наступательные операции на направлении Великой Новоселки , но ни одного подтвержденного продвижения не достигли.

, но не продвинулись вперед. Также враг продолжил наступательные операции на направлении , но ни одного подтвержденного продвижения не достигли. Вражеские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Враг продолжил ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении.