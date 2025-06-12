12 июня, 06:45
Оккупационные войска продвинулись сразу на нескольких направлениях: обзор и карты ISW
Основні тези
- Российская армия продолжает наступательные операции на нескольких направлениях.
- В ISW пишут, что геолокационные видеозаписи указывают на продвижение захватчиков сразу на нескольких направлениях.
Захватчики не покидают попыток захватить украинские территории и продолжают давить на поле боя. Институт изучения войны проанализировал изменения линии фронта за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор фронта от ISW за 11 июня
- ВСУ и российские войска продолжали наземные наступления в Курской области, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 11 июня.
- Армия страны-агрессора и украинские войска провели наступательные действия в Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты провели наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.
- Силы обороны Украины недавно продвинулись на Боровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что армия врага не осуществляет полного контроля над районом вблизи Лозовой.
- Россияне продолжили наступательные операции на Лиманском направлении и на Северском направлении, но не продвинулись вперед.
- Вражеские силы недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные записи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в районе шахты "Северный" к северу от Часового Яра.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи за 10 июня свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Торецка.
- Противник также продвинулся на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на запад от Малиновки (к востоку от Покровска).
- Враг также недавно продвинулся на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись на юго-запад от Новониколаевки (на северо-восток от Новопавловки) и на запад и юго-запад от Богдановки (на юго-восток от Новопавловки).
- Захватчики продолжили наступательные операции на Кураховском направлении, но не продвинулись вперед. Также враг продолжил наступательные операции на направлении Великой Новоселки, но ни одного подтвержденного продвижения не достигли.
- Вражеские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Враг продолжил ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении.