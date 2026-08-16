Россияне лгут об успехах на важном направлении, пока СОУ продвигаются вперед: обзор ситуации на фронте от ISW
Ситуация на фронте остается динамичной, однако ни одна из сторон не совершила масштабных подтвержденных прорывов. Украинские силы добиваются отдельных локальных продвижений, тогда как российская армия продолжает оказывать давление прежде всего в Донецкой области, одновременно пытаясь нарушить украинскую логистику и создать условия для дальнейшего наступления.
Не обходится также без значительного преувеличения успехов россиян в сводках вражеского Минобороны. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете Института изучения войны.
Какие изменения произошли на ключевых направлениях фронта?
На Славянском направлении украинские военные недавно продвинулись в районе Озерного к востоку от города. Это подтверждается геолокационными данными.
В то же время агрессор активно пытается ослабить оборону Славянска не только прямыми атаками, но и ударами по логистике. Российские войска наносят удары управляемыми авиабомбами по мостам через Казенный Торец, в частности, повредили пешеходный мост, а ранее провели атаку на другие переправы.
Так, эксперты утверждают, что российское командование пытается затруднить перемещение украинских войск и техники и подготовить условия для будущего наступления на так называемый "крепостной пояс" Донецкой области.
На Константиновском направлении российские силы продолжают попытки обойти украинскую оборону с западной стороны. В частности, атаки ведутся в районе Ильиновки и Красного Кута, где россияне ищут слабые места на стыках между украинскими подразделениями.
В то же время российское заявление о захвате Новомихайловки, сделанное 14 августа, было опровергнуто даже одним из кремлевских военных блогеров.
На Покровском направлении украинские силы продолжают удерживать позиции и демонстрируют признаки локального продвижения. Геолоцированные кадры показали украинскую позицию к северо-западу от Белицкого именно в том районе, где ранее российские источники заявляли о продвижении своих войск.
В районе Доброполья россияне также продолжают ограниченные наступательные действия, однако подтверждений их входа в сам город нет. Это важно, поскольку российское Минобороны заявляло о захвате отдельных позиций, однако даже российские источники не подтверждают установление контроля над Добропольем.
Добропольское направление / ISW
В Харьковской области российские войска продолжают атаки на севере области, однако подтвержденных территориальных завоеваний за 14–15 августа нет. Российские источники заявляли о якобы захвате Кудиевки и продвижении к западу от населенного пункта, однако эти утверждения не имеют независимого подтверждения.
В направлении Великого Бурлука ситуация также остается без существенных изменений: российские войска провели атаку, а украинские силы провели локальную контратаку вблизи Ивашкиного.
На Купянском направлении российские войска продолжают наступательные действия, но подтвержденного продвижения за этот период нет. При этом российские источники противоречиво описывают ситуацию в самом Купянске: одни заявляют о контроле над северной частью города, другие – о контроле над большей его частью. Украинские источники отмечают, что украинские позиции сохраняются в центральной, южной и юго-западной частях Купянска.
На Боровском направлении украинские военные проводят контратаки в районе Ридкодуба и Нового, тогда как российские заявления о захвате Оскола не подтверждаются: ISW считает обнародованные россиянами кадры, вероятно, измененными с помощью ИИ.
На южном фронте ситуация также не демонстрирует значительных территориальных изменений. В районе Гуляйполя российские войска продолжали атаки, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. То же самое касается района Орехова, где российские силы проводили ограниченные наступательные действия с запада и северо-запада города.
Украина при этом продолжает наносить удары по российским военным объектам на оккупированной территории – в частности, по пунктам управления, складам беспилотников и логистической инфраструктуре.
Напряженной остается ситуация и в самой России. Так, в ночь на 16 августа Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Мэр города заявил о более чем 100 сбитых дронах, однако в регионе все равно вспыхнули большие пожары.
В частности, загорелся склад Wildberries в Коледино. На месте поднялся густой столб дыма. Пожар также возник в районе Домодедово, где, вероятно, горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово".