Россияне придумали ловушку на Харьковщине и быстро наступают на Торецк: обзор фронта и карты ISW

Российские войска активизировали пограничные рейды в Харьковской области. Сложной ситуация остается в Донецкой области, в частности на Торецком и Покровском направлениях.

Также российские силы продолжают наступательные операции в направлении Часового Яра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Почему россияне активизировались на границе в Харьковской области

Российские войска несколько активизировали пограничные штурмы к северо-западу от Харькова на фоне продолжения наступательных операций к северо-востоку от Харькова, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений вперед.



Россияне усилили рейды на Харьковщине / Фото ISW

Генштаб ВСУ сообщил, что 24 и 25 ноября российские войска проводили наступательные операции вблизи границы к северо-западу от Харькова в районе Казачьей Лопани и Кудиевки и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого.

Российские рейды, вероятно, имеют целью зафиксировать украинские силы вдоль границы на севере Харьковской области и заставить Украину передислоцировать силы из Курской области, где российские войска сейчас проводят интенсивные наступательные операции с целью вернуть утраченные позиции.

Смогли ли россияне форсировать Оскол

Пропагандисты поспешили заявить, что российские войска форсировали реку Оскол к северу от Купянска. Однако в ISW не наблюдали никаких подтвержденных фактов продвижения российских войск.

Командир украинского батальона, действующего на Купянском направлении, сообщил, что украинские силы наносят российским войскам потери в соотношении 1 к 5, и что российские силы пытаются захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Командир украинского батальона заявил, что украинские беспилотники не дают российским силам проводить механизированные штурмы в радиусе 12 километров от линии фронта, и что российская пехота в основном продвигается пешком на Купянском направлении.

Российские войска продолжили наземные атаки к северу от Купянска у Новомлинска и Голубовки; на юго-восток от Купянска у Песчаного, Лозовой, Загрызово, Новоосипово, Колесниковки и Кругляковки; и на юг от Купянска у Сенькового.

Какова ситуация в Часовом Яру

Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Сватово – Кременная 24 и 25 ноября, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений.

Оккупанты продолжали наступательные операции в направлении Часового Яра, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.

Пропагандисты утверждают, что подразделения 98-й воздушно-десантной бригады (ВДВ) ведут бои в промышленной зоне Часов Яра, но неясно, заняли ли они какие-то неопределенные позиции на заводе.



Карта боев в Донецкой области / Фото ISW

Оккупанты утверждают, что продвинулись вперед возле стадиона в Часовом Яру, время от времени проникают в промышленную зону и захватили карьер возле Ступочек. В ISW не видели визуальных доказательств, которые бы подтверждали эти максималистские заявления.

Пресс-секретарь Луганской группы украинских войск Анастасия Бобовникова описала ситуацию в Часовом Яру как особенно "опасную", поскольку значительное количество российских войск начало накапливаться на Краматорском и Северском направлениях и применяет различные новые тактические приемы, пытаясь прорвать украинскую оборону в этом районе.



Карта боев в районе Часового Яра / Фото ISW

Украинская бригада, действующая в направлении Часового Яра, оценила, что российские силы могут столкнуться с нехваткой оружия, поскольку они недавно начали использовать в бою морские системы, такие как противолодочный ракетный комплекс РБУ-6000 "Смерч".

Россияне с "невероятной скоростью" наступают на Торецк

Российские войска недавно продвинулись на юго-западе Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись на запад вдоль улиц Рижского и Сормовской на юго-западе Торецка.

Бобовникова сообщила, что российские войска активно ведут штурмы и "наступают с невероятной скоростью" на Торецком направлении.



Карта боев в районе Торецка / Фото ISW

Как Украина отражает наступление россиян на Покровском направлении

Оккупанты заявляют, что 25 ноября российские войска незначительно продвинулись на юг и юго-восток от Покровска. Однако ISW не может самостоятельно проверить эти заявления.

Украинский батальон сообщил 24 ноября, что провел успешную механизированную контратаку вблизи Николаевки (к востоку от Покровска).



Карта боев на Покровском направлении / Фото ISW

Украинский военнослужащий заявил, что российские силы перебрасывают значительное количество войск из Новоалексеевки для прорыва в направлении трассы Т0515 Шевченко – Новотроицкое – Ясеново при танковой поддержке.

Украинский военнослужащий добавил, что недавно российские войска вышли на окраины Пушкино. Представитель группы украинских войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинские минные поля уничтожили 30 процентов российской военной техники во время недавних штурмов на Покровском направлении.

Российские войска продолжали наступать на западе Запорожской области вблизи Новоандреевки, но не осуществили подтвержденного продвижения вперед.