OCCRP назвал Лукашенко коррупционером года

Александру Лукашенко – самопровозглашенному президенту Беларуси – присвоили звание "Коррупционер года-2021". Впервые в истории за решение проголосовали единогласно.

О "победе" Лукашенко сообщила Международная организация Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В жюри вошли 6 журналистов и экспертов в области противодействия.

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В 2021 году было рекордное количество претендентов – 1166 человек.

В OCCRP заявили, что за год Лукашенко:

организовал потоки государственных средств олигархам, близким к его семье;

приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту;

спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев на границу Беларуси с Евросоюзом;

распространял дезинформацию о COVID-19 и методах лечения.

Также в перечне коррупционеров оказались беглый президент Афганистана Ашраф Гани и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

Швейцария ввела новые санкции против Беларуси

Вслед за Евросоюзом Швейцария ввела новые санкции против Беларуси.

Под ограничения попали 17 физических лиц и 9 организаций.

В черном списке оказались руководители пограничной службы Беларуси, руководители разных структур и компаний.

В частности, под санкциями Швейцарии оказались авиакомпания "Белавиа", белорусское госпредприятие "Центркурорт", ООО "Оскартур", гостиница "Планета" и гостиница "Минск".

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