Киевский ТРЦ Ocean Plaza станет собственностью государства: ВАКС зарегистрировал иск

Высший антикоррупционный суд зарегистрировал иск о конфискации активов российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов в Украине.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. В частности, планируется национализировать столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

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Сегодня ВАКС зарегистрировал иск Минюста о конфискации активов друга российского диктатора Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. В пакете – Ocean Plaza, земля и квартиры в Киеве. Это имущество станет собственностью государства. Оно возместит какую-то долю вреда, причиненного российской агрессией,

– заявил Арахамия.

По его словам, Украина уже предупреждала, что за преступления страны-агрессора будут платить российские олигархи. Это происходит уже сегодня и будет продолжаться в будущем.

Справка. ТРЦ Ocean Plaza – торгово-развлекательный центр, был одним из самых больших в Украине. Открыт 19 ноября 2012 года. Площадь здания – 165 тысяч квадратных метров. С августа 2022 года здание перешло в управление агентства по розыску и менеджменту активов – АРМА.

Мажоритарным владельцем (51%) ТРЦ является российская компания семьи и партнеров олигарха Аркадия Ротенберга, поэтому 25 июля 2022 года центр был закрыт. 12 августа Печерский райсуд Киева отменил арест на здание ТРЦ Ocean Plaza и разморозил счета, ТРЦ был открыт в октябре 2022 года.

К слову, ранее Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка, владельцем которого является российский предприниматель, президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.