Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія. Зокрема, планується націоналізувати столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza.

До теми Як і чому російський бізнес досі працює в Україні: розслідування "Схем"

Сьогодні ВАКС зареєстрував позов Мін'юсту про конфіскацію активів друга російського диктатора Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря. У пакеті – Ocean Plaza, земля та квартири в Києві. Це майно стане власністю держави. Воно відшкодує якусь частку шкоди, заподіяної російською агресією,

– заявив Арахамія.

За його словами, Україна вже попереджала, що за злочини країни-агресорки платитимуть російські олігархи. Це відбувається вже сьогодні та продовжуватиметься в майбутньому.

Довідка.ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тисяч метрів квадратних. З серпня 2022 будівля перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА. Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга, через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року.

До слова, раніше Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку, власником якого є російський підприємець, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер.