Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія. Зокрема, планується націоналізувати столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza.
До теми Як і чому російський бізнес досі працює в Україні: розслідування "Схем"
Сьогодні ВАКС зареєстрував позов Мін'юсту про конфіскацію активів друга російського диктатора Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря. У пакеті – Ocean Plaza, земля та квартири в Києві. Це майно стане власністю держави. Воно відшкодує якусь частку шкоди, заподіяної російською агресією,
– заявив Арахамія.
За його словами, Україна вже попереджала, що за злочини країни-агресорки платитимуть російські олігархи. Це відбувається вже сьогодні та продовжуватиметься в майбутньому.
До слова, раніше Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку, власником якого є російський підприємець, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер.