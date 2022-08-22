Оцениваю максимально положительно, – боец об усилиях государства по освобождению защитников "Азовстали"

Защитники Мариуполя, вернувшиеся из российского плена, на пресс-конференции 22 августа рассказали о преступлениях оккупантов. Они отметили, что знали о поддержке от государства, когда находились на заводе "Азовсталь".

По словам Владислава Жаворонка (позывной "Википедия"), к заблокированным на "Азовстали" доходила информация, что представители высшего командования общались с руководством гарнизона "Мариуполь". Военные знали о попытках деблокады.

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"Нам пробовали оказать помощь, насколько это вообще было возможно. Мы слышали о попытках других подразделений специального назначения подвозить нам определенную помощь. Медикаменты боеприпасы. Нам было очень приятно понимать, что мы не сами", – сказал защитник.

Мариуполь был принципиальным для россиян

Владислав отметил, что, к сожалению, помощи, которую пытались предоставить, оказалось недостаточно. Военный объяснил, прежде всего, это было потому, что для противника Мариуполь был принципиально важной точкой на карте. оккупанты привлекли большое количество противовоздушной обороны.

Байракторы до нас уже не долетали. Было потеряно очень много беспилотников и жизней людей, пытавшихся выполнить задачи высшего командования. Там я оценивал эти усилия положительно, а сейчас, когда узнал, по какой цене, оцениваю максимально положительно,

– сказал Владислав.

Эвакуация с "Азовстали"

Операцию по спасению находившихся в заблокированном заводе "Азовсталь" защитников и защитниц начали 16 мая. Тогда эвакуировали 53 тяжелораненых, а еще 211 человек вывезли через коридор в Оленевку. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что это единственный шанс сохранить жизнь.

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"Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью до 17 батальонных тактических групп на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", – отметили в Генштабе ВСУ.

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