В Очакове обстреляли склады: вспыхнул масштабный пожар
4 марта 2022 , 13:06Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Оккупанты нанесли авиаудар по складам в Очакове. На территории вспыхнул пожар, из-за обстрелов спасатели не могут продолжить тушение.
Горят склады площадью 500 квадратных метров. Тушить пожар в Очакове выехали два отделения спасателей Николаевской области.
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О возгорании сообщили в 10:04. Однако по состоянию на 11:45 работы по тушению приостановлены в связи с обстрелами.
Горят склады в Очакове: видео
Отметим, в Николаевской области сейчас идут бои, и местная ОВА уверяет, что украинские военные отобьют оккупантов.