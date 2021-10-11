Очень близка: Боррель рассказал, какие условия должна выполнить Украина для вступления в ЕС

Украина очень близка к вступлению в Европейский союз. Однако, чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы. Именно они являются лучшим инструментом.

Об этом рассказал верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

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Он отметил, что Украина очень близка к ЕС, начиная с географической и культурной близости и заканчивая тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. По его словам, реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели,

– добавил Боррель.

Отметим, что ранее Боррель сообщил, что во время саммита Украина – ЕС не одобрят вопрос создания военной миссии. Все из-за того, что для этого нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее эффективный подход в этом направлении.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Евросоюз согласовал план на 7 лет, который предусматривает финансирование стран-кандидатов на вступление. В списке стран оказались 8 государств, однако Украины среди них нет.

Президент Эстонии сделала неутешительный прогноз для украинцев. Керсти Кальюлайд отметила, что Украину от вступления в ЕС отделяют многие годы тяжелого труда.

В то же время польский президент поддержал вступление Украины в ЕС. Анджей Дуда подчеркнул, что Евросоюз должен продемонстрировать, что организация – не клуб для избранных.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена вступить в Евросоюз и НАТО в течение ближайших 5 – 10 лет. В то же время Кулеба отметил, что Киев вступит в Альянс быстрее, чем в ЕС. Однако конкретных дат не назвал.