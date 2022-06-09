Очень болит место, где был глаз, – Маси Найем рассказал о своем состоянии после тяжелого ранения

Военнослужащий и брат Мустафы Наема рассказал, что у него болит голова. Маси Найем признался, что говорится именно о месте, где был глаз.

Соответствующую информацию он написал в фейсбуке. Об этом он сообщил 9 июня.

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Сначала военнослужащий всем поблагодарил.

Я не могу долго говорить или переписываться. Потому что у меня очень болит голова – место, где был глаз. Но должны знать, что все ваши слова, мысли, молитвы помогли: я чудом жив,

– рассказал Найем.

Военнослужащий добавил, что это чудо. Также объяснил, что кому надо – за пару дней напишет, как можно увидеться.

Однако сказал также, что ему нужно время на восстановление и возвращение к жизни.

"Спасибо еще раз. Я счастлив, что жив. Это все стоило, потому что я не хочу жить в русском мире. Даже с двумя глазами", - рассказал Найем.

Кратко о ранении Найема

5 июня Маси Найем получил ранения на Востоке . Он получил травму головы. Олег Сенцов сообщил, что боец тяжелораненый, его везли в больницу в Днепре.

В этот же день стало известно, что Маси Найем впал в кому. Мустафа Найема поблагодарил всех за помощь, а также объяснил, что у его брата тяжелое ранение головы и глаза . Он был в коме, однако иногда приходил в сознание. Врачи сообщили, что его состояние стабильное. Тогда украинский защитник и адвокат находился в областной больнице имени Мечникова, его готовили к операции.

6 июня Маси Найем пришел в себя и написал пост в фейсбуке. Он рассказал, что больше переживает за своего друга, он все еще находится в коме. О себе добавил, что одного глаза у него больше никогда не будет.

7 июня политик Мустафа Найем поблагодарил всех людей , которые приложили и прилагают все усилия для того, чтобы защитник Украины Маси Найем встал на ноги. В частности, брат раненого написал: "Глубокий поклон вам всем - кто его подобрал, оказал первую помощь, довез до врачей, стабилизировал, доставил в клинику, прооперировал и сейчас делает все, чтобы помочь ему пережить первые, самые опасные дни после операции".

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