Очень дорого: российским оккупантам приходится за собственные деньги хоронить своих подельников

Российские оккупанты жалуются, что вынуждены сами платить за похороны подельников. Чтобы похоронить двух военных, они должны заплатить 200 тысяч рублей.

Об этом говорится в нарезке разговоров оккупантов, которые перехватила Служба безопасности Украины. Военным не нравится, что они должны заниматься похоронами. И вообще говорят, что так называемая "спецоперация в Украине кон**но организована". И руководство такое же.

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Так воевать я е**л. Просто идешь, как мясо, а те не дают ничего сделать. Руководство кон**ное. Я вообще не знаю, зачем было делать эту спецоперацию, – говорит один из оккупантов.

Военные раздражены из-за руководства, которое вообще не занимается погребением солдат.

Только послушайте этот разговор оккупантов о погребении подельников

"Наверное, они еще не знают, что вместо захоронений путин закупил для своих войск 40 тыс. пластиковых пакетов. Так как не хотят оказаться в них, пусть убираются с нашей земли!" – пишут в СБУ.

Добавим, что за месяц войны у России просто катастрофические потери – почти 16 тысяч солдат. Удивительно, но там даже не думают забирать человеческие тела, разлагающиеся на украинской земле. Это может спровоцировать экологическую катастрофу.

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