Про це йдеться в нарізці розмов окупантів, які перехопила Служба безпеки України. Воякам не подобається, що вони мусять займатися похоронами. Та й узагалі кажуть, що так звана "спецоперація в Україні кон**но організована". І керівництво таке ж саме.

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Так воювати я ї**в. Просто йдеш, як м’ясо, а ті не дають нічого зробити. Керівництво кон**не. Я взагалі не знаю, навіщо було робити цю спецоперацію, – говорить один з окупантів.

Вояки роздратовані через керівництво, яке взагалі не займається похованням солдатів.

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"Напевно, вони ще не знають, що замість поховань путін закупив для своїх військ 40 тис. пластикових пакетів. Тож як не хочуть опинитися в них, хай забираються з нашої землі!" – пишуть в СБУ.

Додамо, за місяць війни в Росії просто катастрофічні втрати – майже 16 тисяч солдатів. Дивовижно, але там навіть не думають забирати людські тіла, які розкладаються на українській землі. Це може спровокувати екологічну катастрофу.

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