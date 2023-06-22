Очень хороший знак, – Соболевский назвал особенности поражения Чонгарского моста

Ночью 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Это очень важная транспортная артерия для врага.

Безусловно, это очень хорошая новость для нас. Следует упомянуть, что перед освобождением правобережной части Херсонщины ВСУ системно отрабатывали логистику врага. Об этом 24 Каналу сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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В частности, Антоновский мост также часто находился под огневым влиянием, чтобы остановить поставки боеприпасов для российской военной группировки и ограничить возможности оперативно перебрасывать подразделения с одного на другие направления.

То, что сейчас началась отработка логистики – это очень хороший знак, который может свидетельствовать о том, что очень быстро может измениться ситуация на левобережной части Херсонщины,

– отметил Соболевский.

Какой эффект будет иметь удар

В случае, если мост будет выведен из строя, речь идет о мощном ударе по военной логистике врага. Несмотря на то, что у оккупантов есть определенные запасы складов, по которым время от времени прилетает от ВСУ, они нуждаются в постоянном обеспечении боеприпасами, чтобы поддерживать свою оккупационную группировку и продолжать высокую интенсивность обстрелов.

"Все это требует, чтобы логистика работала 24/7. Даже временный вывод из строя таких узлов и путей наносит мощный удар по всей логистике россиян, уменьшая их боеспособность", – подчеркнул председатель Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Кроме того, инцидент оказывает незаурядный психологический эффект. Оккупационные войска очень боятся, они ждут активную фазу контрнаступления.

"То, что сейчас на таком расстоянии от линии фронта уничтожаются военные цели, это также имеет сильное психологическое влияние на врага. Возможно, он имеет такое же значение, как и последствия повреждения логистической инфраструктуры", – сказал Соболевский.

В районе Геническа довольно часто прилетает по штабам оккупантов. Так, накануне стало известно о гибели полковника внутренней службы России Сергея Поставалова. Очевидцы говорят, что ракета залетела прямо в кабинет полковника. Его роль заключалась в том, чтобы бороться с украинским сопротивлением. Россияне уже четко отдают себе отчет, что очередь дойдет до каждого.

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