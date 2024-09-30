Очень непростая ситуация на фронте, – Зеленский об особенном "Рамштайне" и Плане победы

Президент обратился к украинцам в конце 950 дня войны. Он сообщил, что государство готовится к "Рамштайну" и подписанию нового соглашения по безопасности.

Днем ранее Зеленский намекнул, что на следующем заседании в формате "Рамштайн" в октябре союзники могут принять решение по дальнобойности.

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Зеленский о ситуации на фронте

Сегодня же подробно и очень долго говорили с Главкомом Сырским и начальником Генштаба Баргилевичем. Более двух с половиной часов. Доклады по каждому из наших фронтовых направлений, наши возможности дальнейшие и конкретные задачи. Очень непростая ситуация. Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей,

– сказал президент.

Он убежден: "Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас надо максимально поработать перед "Рамштайном".

О чем шла речь на Ставке

Там обсудили комплектование бригад, оружие и технику, закупки и поставки. С Умеровым обсудили выполнение контрактов и то, как работают институты в системе Министерства обороны.

Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы, заявил президент.

Украина готовится к "Рамштайну"

Зеленский завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты и сообщил: украинская и американская команды "уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в Рамштайне".

Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе. Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, и именно так рассчитываем – именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров – наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя,

– подчеркнул гарант.

Еще он сообщил, что государство готовит подписание еще одного соглашения по безопасности. Оно станет уже 27-м по счету.