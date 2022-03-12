Очень символично: на России буква "Z" появилась на мусоровозах

Украина уже третью неделю уничтожает оккупантский мусор, который попер войной против нашего государства. Немало металлолома орков на нашей земле имеет отметку "Z".

Пока весь цивилизованный мир понимает, что буква "Z" стала своеобразной свастикой современных рашистов, на России не утихает безумие наносить ее на все что угодно. Так, теперь россияне в истерике лепят "Z" даже на свои мусоровозы.

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"Z" обозначает мусор

Временно оккупированной буквой латинского алфавита россияне уже маркировали свои авто, спортивную форму гимнастов на международных соревнованиях, даже ногти – наносили маникюр с буквой "в поддержку" своих орков. Впрочем, сейчас они иронически превзошли даже самих себя.

В российских СМИ с гордостью информируют, что буква "Z" появилась на мусоровозах, автобусах и машинах Росгвардии. Скриншот абсурда опубликовал нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в телеграме.

Рашисты гордятся буквой "Z" на мусоровозах / Скриншот Алексея Гончаренко

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