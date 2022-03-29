Очень тяжело идет, – Верещук о гуманитарных коридорах на фоне переговоров в Стамбуле
29 марта 2022 , 19:50Читати новину українською
Источник:Телеканал Рада
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах во время переговоров в Стамбуле.
По ее словам, они идут очень тяжело. На фоне переговоров Россия всегда усложняет процесс.
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Ирина Верещук сообщила, что автобусы стоят, много часов ожиданий, нервов и звонков.
"Сегодня мы открыли несколько гуманитарных коридоров – Энергодар, Мелитополь, Запорожье, Бердянск", – напомнила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Тем не менее Ирина Верещук отметила, что о результатах сообщит в конце дня 29 марта 2022 года.
Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук: