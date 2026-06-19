Более сотни автомобилей и пешеходов: где самые большие очереди на границе

В пятницу, 19 июня, на выезде из Украины наблюдались очереди на некоторых пунктах пропуска. Больше всего легковых автомобилей было на границе с Польшей.

Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ.

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Какова ситуация на границах?

Пограничники обновили информацию об очередях на границах по состоянию на 15:00. Наибольшие очереди на границе с Польшей наблюдались на пункте пропуска "Шегини", где на выезд стояли 65 автомобилей и 180 пешеходов. При этом там не было ни одного автобуса, а пешеходов пропускали в обоих направлениях.

"Ягодин" — 3 автобуса, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется;

"Устилуг" — 20 легковых автомобилей и 0 автобусов;

"Угринов" и "Рава-Русская" – по 35 легковых автомобилей и 0 автобусов;

"Грушев" — 30 легковых автомобилей и 0 автобусов;

"Краковец" — 40 легковых автомобилей и 0 автобусов;

"Смильница" и "Нижанковичи" – ни одного легкового автомобиля или автобуса.

На границе со Словакией на КПП "Ужгород" находились 15 легковых автомобилей и ни одного автобуса или пешехода. Без очередей были пункты "Малый Березный" и "Малые Селменцы".

На венгерской границе очередь из 5 автобусов фиксировалась на пункте пропуска "Тиса". В то же время на КПП "Косино" было 15 легковых автомобилей, а на "Лужанка" — 25. Остальные пункты работали без очередей.

На румынской и молдавской границах очередей не было, за исключением нескольких легковых автомобилей на КПП "Дяковцы".

Рекомендуем учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска,

– отметили пограничники.

Напомним, что Украина и Польша провели переговоры и решили не приостанавливать автобусное сообщение через пункт пропуска "Шегини – Медика". Оно будет осуществляться в течение летнего сезона, несмотря на ремонтные работы.