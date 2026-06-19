Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

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Яка ситуація на кордонах?

Прикордонники оновили інформацію про черги на кордонах станом на 15:00. Найбільші на кордоні з Польщею спостерігались на пункті пропуску "Шегині", де на виїзд було 65 автомобілів та 180 пішоходів. Водночас там не було жодного автобуса, а пішоходів пропускали в обох напрямках.

"Ягодин" – 3 автобуси, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється;

"Устилуг" – 20 легкових авто та 0 автобусів;

"Угринів" та "Рава Руська" – по 35 легкових авто та 0 автобусів;

"Грушів" – 30 легкових авто та 0 автобусів;

"Краківець" – 40 легкових авто та 0 автобусів;

"Смільниця" та "Нижанковичі" – жодного легкового авто чи автобуса.

На кордоні зі Словаччиною на КПП "Ужгород" перебували 15 легкових авто та жодного автобуса чи пішоходів. Без черг були пункти "Малий Березний" та "Малі Селменці".

На угорському кордоні чергу з 5 автобусів фіксували на пункті пропуску "Тиса". Водночас на КПП "Косино" було 15 легкових авто, а на "Лужанка" – 25. Інші пункти працювали без черг.

На румунському та молдовському кордонах черг не було, за винятком кількох легкових авто на КПП "Дяківці".

Рекомендуємо враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску,

– зауважили прикордонники.

Нагадаємо, що Україна та Польща провели переговори та вирішили не призупиняти автобусний рух через пункт пропуску "Шегині – Медика". Він здійснюватиметься протягом літнього сезону, попри ремонтні роботи.