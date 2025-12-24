Пересечение границы в Святой вечер: есть ли сейчас очереди на пунктах пропуска
- На всех пунктах пропуска с Украиной нет больших очередей, больше всего пассажиров проходит через польскую границу.
- По состоянию на 18:30, в очереди на границах было лишь несколько автобусов.
Ажиотаж на пунктах пропуска с Украиной ожидаемо спал до Рождества. Сейчас очередей, которые бы тянулись несколько часов, уже совсем нет.
24 Канал
Есть ли очереди на границе Украины?
24 декабря пограничники сообщили о спаде количества пересечения границы. Сейчас на всех пунктах пропуска нет больших очередей из машин и автобусов. Больше всего пассажиров проходит через польскую границу, 4 автобуса вечером ожидали оформления на КПП "Краковец".
Ожидаемо, что очереди стали меньше в канун Рождества. За неделю до праздника украинцы или же едут домой из-за границы, или направляются в страны Европы. Поэтому повышенный спрос на пунктах пропуска – это ежегодное явление, которое быстро проходит.
По состоянию на 18:30 автомобилей на границе с Польшей нет, 4 автобуса стояли на Краковце и два – на Шегинях.
На КПП "Ужгород", граничащем со Словакией, автобусов нет и только одна машина ждала оформления.
Очереди на границе с Венгрией и на ККП у Румынии и Молдовы вечером 24 декабря отсутствовали.
Ситуация на пограничных КПП по состоянию на 24 декабря / Инфографика ГПСУ
Что было до этого?
Еще с 20 декабря украинцы начали массово пересекать границу перед праздниками. Из-за этого на границе Украины и Польши образовались километровые пробки. Некоторые из украинцев ожидали прохождения паспортного контроля почти сутки.
Такая ситуация держалась несколько дней. 22 декабря на польской границе, в частности в Дорогуске очередь достигала нескольких километров. На других границах Украины – с Венгрией, Молдовой и Румынией – очереди были значительно меньше или же их не было совсем.
В ГПСУ отмечают, что в дни праздников бывают затишья, однако очереди на границе будут оставаться значительными в течение всего новогодне-рождественского периода.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в комментарии 24 Каналу, что после окончания отпусков и каникул количество людей на границе уменьшится.