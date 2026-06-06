На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска свободны для проезда

По состоянию на вечер 6 июня на украинско-польской границе образовались очереди на выезд из Украины. Наибольшее количество авто фиксируют на пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Какие пункты пропуска не загружены?

По данным ГПСУ, на выезд из Украины через пункты пропуска "Угринов" и "Нижанковичи" ждали по 25 автомобилей, на "Рава Русской" – 65 авто, а на "Шегини" – 60. Сотня автомобилей находилась на КПП "Краковец" и 95 – на "Устилуг".

Кроме того, пограничники зафиксировали накопление автобусов на пунктах "Краковец" и "Шегини" – по 13 на выезд из Украины.

В то же время только один автобус ожидал на выезд в "Устилуге". А на въезд в Украину там зафиксировали около 20 автомобилей.

Свободным для проезда пока остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи,

– уточнили в ГПСУ.

Пограничники объяснили, что пассажиропоток на пунктах пропуска через Западную границу традиционно растет с началом летнего туристического сезона. Ожидается, что в этом году он увеличится примерно до 20%.

Заметим, на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией", что на границе с Румынией с 8 по 17 июня 2026 года будут действовать ограничения на движение транспортных средств. В указанный период движение будут приостанавливать ежедневно с 09:00 до 16:00. В то же время пешеходное пересечение границы будет доступно без дополнительных ограничений.