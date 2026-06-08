В сети публиковали видео с большими очередями автомобилей на границе с Польшей: что говорят в ГПСУ

В сети 8 июня писали, что на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей стоят огромные колонны с автомобилями. ГПСУ действительно фиксирует очереди, это связано с увеличением пассажиропотока в летний период.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко.

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Что известно об очередях на границе с Польшей 8 мая?

В телеграм-каналах распространялись кадры с большими очередями людей и автомобилей на разных пунктах пропуска на границе с Польшей. Сообщают, что самая сложная ситуация на пункте пропуска "Шегини – Медика".

Очереди автомобилей на границе Украины с Польшей: смотрите видео

Также есть колонны на пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов".

Люди также ждут пересечения границы в очередях: смотрите видео

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница подтвердило, что по состоянию на 12:00 действительно на границе Украины с Польшей фиксировали очереди из автомобилей и автобусов.

Ситуация имеет следующий вид:

"Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 35 легких автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 25 легких автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" – 0 легких автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" – 0 легких автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 15 легких автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" – 55 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" – 0 легких автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" – 0 легких автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Также, по данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница, очереди фиксируют на отдельных пунктах пропуска со Словакией и Венгрией.

Почему сейчас возникли очереди на границе Украины с другими государствами?

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу объяснил, что причиной очередей на границе является увеличение пассажиропотока в связи с наступлением летнего периода времени и поездок граждан.

С первого июня пассажиропоток начал расти. Если, к примеру, в будние дни, даже в течение мая, границу пересекало где-то 85 тысяч граждан в целом и на въезд, и на выезд, то уже с 1 июня пассажиропоток был на уровне 95 тысяч. 2 июня также 95 тысяч. Затем 98 тысяч. В эти выходные, 6 и 7 июня, пассажиропоток был на уровне 115 тысяч пересечений границы. 50% от этого пассажиропотока приходится на границу с Польшей,

– пояснил полковник.

Поэтому как отметил Демченко, из-за увеличения пассажиропотока соответственно растут и очереди. Однако представитель ГПСУ подчеркнул, что очереди собираются только в отдельные часы.

"Утром, к примеру, 8 июня на выезд из Украины очередей не было. Поэтому я советую людям знакомиться с загруженностью пунктов пропуска и выбирать себе менее загруженные направления", – резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, что очереди на границе Украины с Польшей фиксировали и 6 июня. Тогда сотня автомобилей находилась на КПП "Краковец", 95 – на "Устилуг", меньше – на других пунктах пропуска.