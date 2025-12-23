В ГПСУ ответили, на границе с какими странами сейчас самые большие очереди

Очереди сейчас фиксируются на всех участках границы Украины со странами Европейского Союза. Наибольший пассажиропоток остается на границе с Польшей.

Об этом в разговоре 24 Каналу сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

К теме Люди ждут более суток: на границе Украины и Польши образовались километровые пробки

Где сейчас фиксируют самые большие очереди на границе?

По словам Андрея Демченко, на всех участках границы Украины со странами Европейского Союза имеются очереди. Больше всего же их, примерно 50%, именно на границе с Польшей.

То есть другие участки границы – Словакия, Венгрия, Румыния, отдельные направления, крупнейшие пункты пропуска – также имеют очереди. Но там они могут колебаться от 20 до 60 автомобилей,

– отметил представитель ГПСУ.

Он отметил, что иногда эти очереди могут быть больше, но они все же существенно меньше, чем на границе с Польшей.

"На границе с Румынией самое загруженное направление, которое периодически может иметь очереди, это пункт пропуска Порубное", – подчеркнул Демченко.

Какой пассажиропоток на границе сейчас и с чем связаны очереди?

Андрей Демченко отметил, что пассажиропоток начал расти еще с субботы, 13 декабря. Он продолжает расти, и за воскресенье, 21 декабря, уже были зафиксированы пиковые нагрузки.

Фактически, это самый большой показатель пересечения границы после завершения летнего периода. Всего 21 декабря границу пересекло почти 155 тысяч граждан. Это все участки украинской границы, собственно, со странами ЕС и на границе с Молдовой,

– отметил представитель ГПСУ.

Он отметил, что 21 декабря большее преимущество в пассажиропотоке шло на въезд в Украину. В частности, на 15 тысяч граждан больше пересекли границу, направляясь в нашу страну, чем тех, что выезжали за ее пределы.

"Это связано с новогодне-рождественским периодом. То есть ежегодно в этот период, как и в период летних отпусков, пассажиропоток растет существенно. И надо понимать, что всегда от общего пассажиропотока, от тех данных, которые я отмечал на эти выходные, 50% приходится именно на границу с Польшей", – резюмировал Демченко.

Что известно об очередях на границе Украины с иностранными государствами?