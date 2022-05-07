Очереди на АЗС должны исчезнуть: Зеленский провел совещание по топливной безопасности

7 мая Владимир Зеленский провел совещание с правительством и силовиками по вопросу о топливной безопасности страны.

Первый вопрос – топливной безопасности

В ходе совещания в первую очередь обсудили вопросы топливной безопасности страны. Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.

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В частности, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что во взаимодействии с МИД продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы. Это сейчас главное место в логистике поставок горючего в страну.

Отмечено необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего,

– говорится в сообщении прессслужбы.