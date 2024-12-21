На границе с Польшей огромные пробки: местами в очереди 240 авто, люди ждут более 10 часов

На границе Украины и Польши продолжаются проблемы с пересечением. На пунктах пропуска фиксируют огромные пробки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на львовские паблики и ГПСУ.

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Какая ситуация на границе Украины и стран ЕС сейчас

Так, по состоянию на субботу, 21 декабря, Украине все еще фиксируется увеличение пассажиропотока на границе с Польшей, из-за чего в пунктах пропуска на Львовщине возникли очереди. В частности, натяжная ситуация КПП "Краковец-Корчева". Местные паблики сообщали, что в один момент там фиксировали не менее 50 автобусов. По данным тех, кто пересекал границу в этот день, время ожидания там составляет примерно 10 часов.

Что происходит на границе: смотрите видео

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на вечер на границе с Украиной в Польшу такая ситуация:

ПП "Устилуг – Зосин" – 140 автомобилей, 5 автобусов,

ОП "Угринов – Долгобичув" – 100 автомобилей, 3 автобуса,

ОП "Рава-Русская – Хребенне" – 110 автомобилей, 0 автобусов,

ОП "Грушев – Будомеж" – 90 автомобилей, 6 автобусов,

ЧП "Шегини – Медика" – 140 автомобилей, 14 автобусов,

ЧП "Краковец – Корчева" – 240 автомобилей, 25 автобусов,

ЧП "Смильница – Кросценко" – 70 автомобилей, 6 автобусы,

ЧП "Нижанковичи – Мальховичи – 73 автомобиля, 0 автобусов,

ЧП "Ягодин-Дорогуск" – 0 автобусов (пропуск легковых авто временно не осуществляется).

К слову, 21 декабря на Львовщине открыли новый пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи". Он рассчитан на автомобили, автобусы и грузовой транспорт.