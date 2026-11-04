"Соседние имеют нулевую очередь": в ГПСУ назвали самые загруженные пограничные пункты

На границе с Польшей в трех пунктах пропуска наблюдается регулярное скопление автомобилей и образование очередей. Наиболее загруженными направлениями в настоящее время остаются Устилуг в Волынской области, а также Краковец и Шегини во Львовской области.

Как сообщил на брифинге в "Укринформе" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, пассажиропоток на западной границе значительно колеблется в зависимости от дня недели.

Каковы подробности?

Граница с Польшей остается приоритетным направлением для большинства путешественников, из-за чего там регулярно фиксируются пиковые нагрузки.

Традиционно люди выбирают три направления, где наиболее активно пересекают границу и где могут наблюдаться скопления автомобилей. Это Устилуг на Волыни, Краковец и Шегини на Львовщине,

– отметил пресс-секретарь.

Свободные переходы позволяют избежать длительного ожидания

Представитель пограничного ведомства посоветовал водителям заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать длительного ожидания в очередях. Пока основные магистрали перегружены транспортом, на соседних коридорах ситуация бывает значительно спокойнее.

Ведь при высокой нагрузке на эти три пункта пропуска на соседних может не быть очередей,

– подчеркнул Демченко.

Актуальные данные о ситуации на выезде из Украины публикует Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в фейсбуке. Информация о состоянии очередей на каждом отдельном направлении обновляется каждые три часа.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь на 3 ноября польские силовики предотвратили возможную провокацию на границе с Россией. Премьер-министр Дональд Туск сообщил о подозрительных людях с фонарями и оперативном привлечении спецслужб.

По его словам, польские и союзные службы уже некоторое время получали предупреждения о подготовке вражескими силами масштабных диверсий или актов саботажа в первой половине ноября.