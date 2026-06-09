В то же время на других направлениях, в частности в Румынию, Молдовы и части венгерских КПП, движение остается относительно свободным. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Какая сейчас ситуация на границе?

Самая сложная ситуация наблюдается именно на польском направлении, где по состоянию на 18:00 часть КПП перегружена.

"Устилуг" – 70 легковых авто, автобусов нет, пешеходный переход не работает

"Шегини" – 60 легковых авто, 4 автобуса, пешеходное движение работает в обоих направлениях

"Краковец" – 45 легковых авто, 2 автобуса

"Рава-Русская" – 50 легковых авто

"Угринов" – 45 легковых авто

"Грушев" – очереди отсутствуют

"Ягодин" – 0 авто, но пропуск легковых временно не осуществляется

"Смильница" и "Нижанковичи" – очередей нет, пешеходное движение отсутствует

На словацкой границе пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" работают без очередей, однако пешеходное движение там доступен. КПП "Малые Селменцы" функционирует по ограниченному графику и также не фиксирует скопления транспорта.

На венгерском направлении незначительные очереди наблюдаются только в "Лужанке" (около 30 авто) и "Тисе" (4 авто). Другие пункты, в частности "Дзвонковое", "Косино", "Вилок" и "Большая Паладь", работают в штатном режиме с ограниченным графиком работы.

Румынское направление остается свободным: на всех ключевых КПП – "Порубное", "Солотвино", "Дяковцы", "Красноильск" – очереди отсутствуют.

Также без пробок работают пункты пропуска в Молдову, где движение транспорта и пешеходов остается свободным.

Где скоро появится новый пункт пропуска?

Украина и Молдова готовятся к запуску нового инфраструктурного проекта, который предусматривает открытие автомобильного пункта пропуска и строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуцем.

Инициатива имеет целью расширить транспортные возможности между двумя странами и разгрузить действующие КПП. Проект предусматривает введение совместного таможенного и пограничного контроля непосредственно на украинской территории. Ожидается, что это позволит существенно сократить время прохождения процедур для автомобилей и грузового транспорта.

Также новый переход должен стать альтернативным маршрутом, в частности для логистики Одесского региона. На реализацию этого направления правительство уже выделило более 700 миллионов гривен.

Параллельно продолжается согласование технических решений с молдавской стороной, включая строительство подъездных путей к мосту. Отдельно Украина и Молдова работают над развитием железнодорожного сообщения между Киевом и Кишиневом.