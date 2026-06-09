Водночас на інших напрямках, зокрема до Румунії, Молдови та частини угорських КПП, рух залишається відносно вільним. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Яка зараз ситуація на кордоні?

Найскладніша ситуація спостерігається саме на польському напрямку, де станом на 18:00 частина КПП перевантажена.

"Устилуг" – 70 легкових авто, автобусів немає, пішохідний перехід не працює

"Шегині" – 60 легкових авто, 4 автобуси, пішохідний рух працює в обох напрямках

"Краківець" – 45 легкових авто, 2 автобуси

"Рава-Руська" – 50 легкових авто

"Угринів" – 45 легкових авто

"Грушів" – черги відсутні

"Ягодин" – 0 авто, але пропуск легкових тимчасово не здійснюється

"Смільниця" та "Нижанковичі" – черг немає, пішохідний рух відсутній

На словацькому кордоні пункти пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" працюють без черг, однак пішохідний рух там доступний. КПП "Малі Селменці" функціонує за обмеженим графіком і також не фіксує скупчення транспорту.

На угорському напрямку незначні черги спостерігаються лише в "Лужанці" (близько 30 авто) та "Тисі" (4 авто). Інші пункти, зокрема "Дзвінкове", "Косино", "Вилок" і "Велика Паладь", працюють у штатному режимі з обмеженим графіком роботи.

Румунський напрямок залишається вільним: на всіх ключових КПП – "Порубне", "Солотвино", "Дяківці", "Красноїльськ" – черги відсутні.

Також без заторів працюють пункти пропуску до Молдови, де рух транспорту та пішоходів залишається вільним.

Де скоро зʼявиться новий пункт пропуску?

Україна та Молдова готуються до запуску нового інфраструктурного проєкту, який передбачає відкриття автомобільного пункту пропуску та будівництво мосту через Дністер між Ямполем і Косеуць.

Ініціатива має на меті розширити транспортні можливості між двома країнами та розвантажити чинні КПП. Проєкт передбачає запровадження спільного митного та прикордонного контролю безпосередньо на українській території. Очікується, що це дозволить суттєво скоротити час проходження процедур для автомобілів і вантажного транспорту.

Також новий перехід має стати альтернативним маршрутом, зокрема для логістики Одеського регіону. На реалізацію цього напрямку уряд уже виділив понад 700 мільйонів гривень.

Паралельно триває узгодження технічних рішень із молдовською стороною, включно з будівництвом під’їзних шляхів до мосту. Окремо Україна та Молдова працюють над розвитком залізничного сполучення між Києвом і Кишиневом.