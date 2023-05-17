Очередная атака дронов: в ряде областей раздается воздушная тревога

17 мая 2023, 23:28
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Вечером 17 мая в большинстве областей нашей страны была объявлена воздушная тревога. Причиной послужил запуск российских беспилотников.

Первую тревогу объявили в восточных областях нашей страны. Затем она переместилась и в северные регионы Украины.

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Оккупанты в очередной раз атаковали Украину

23:12 Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов нашей страны. Предварительно россияне запустили "Шахиды".

Сирены звучали в следующих регионах:

  • город Киев;
  • Киевская область;
  • Черкасская область;
  • Полтавская область;
  • Кировоградская область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Луганская область;
  • Автономная республика Крым.
22:30 Ракетная опасность в Одесской области прошла. Несмотря на это, тревога осталась еще в Запорожской области. Там сообщали об угрозе беспилотников.21:52 Воздушная тревога началась с Юга Украины. По данным мониторингового паблика "monitor" россияне атаковали Одессу "Калибрамы"
 
Автор: Владислав Кравцов