Очередная атака дронов: в ряде областей раздается воздушная тревога
17 мая 2023, 23:28Читати новину українською
Вечером 17 мая в большинстве областей нашей страны была объявлена воздушная тревога. Причиной послужил запуск российских беспилотников.
Первую тревогу объявили в восточных областях нашей страны. Затем она переместилась и в северные регионы Украины.
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Оккупанты в очередной раз атаковали Украину
23:12 Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов нашей страны. Предварительно россияне запустили "Шахиды".
Сирены звучали в следующих регионах:
- город Киев;
- Киевская область;
- Черкасская область;
- Полтавская область;
- Кировоградская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Автономная республика Крым.