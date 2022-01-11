Очередная перестрелка на границе: Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

Минобороны Армении сообщило об обстрелах на границе со стороны Азербайджана. Из-за этого ранения получил армянский военный. В Азербайджане тоже предъявили обвинения в сторону Еревана.

В Баку сообщили об одном убитом азербайджанском военном. В Армении говорят об одном раненом, его состояние – средней тяжести.

Ранее Армения заинтересована в подписании мира с Азербайджаном, – премьер Пашинян

Азербайджан сообщил о гибели одного контрактника

Согласно информации армянского Минобороны, азербайджанцы открыли огонь на участке в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Инцидент произошел около 15.15 по местному времени. Армения же, говорят в Ереване, только открывала ответный огонь.

В Баку сообщают другую информацию: выстрелом с армянской стороны был убит военнослужащий-контрактник Аяз Назаров. Он погиб во время перестрелки в направлении Кельбаджарского района.

Предыдущий инцидент с перестрелкой на границе Азербайджана и Армении произошел 8 января. Обстрел завершился без потерь среди военных и техники.

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Последние новости о конфликте Армении и Азербайджана:

В конце декабря премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в перемирии с Азербайджаном. Он отрицал, что Армения не хочет утверждения границ.

Одна из последних встреч между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла в ноябре 2021 года. Участие в ней принимал и Владимир Путин.

Через несколько недель политики пересеклись уже в Брюсселе.

Оба раза Алиев и Пашинян говорили о разблокировании транспортных коммуникаций между странами, восстановлении железнодорожного сообщения и обмене пленными.

Об одном из предыдущих обострений на границе Армении и Азербайджана смотрите видео: