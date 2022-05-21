Очередная попытка россиян перейти через Северский Донец закончилась потерей не менее 1 БТГ

Оккупанты пытались перебросить личный состав и тяжелую технику через Северский Донец. Они хотели переправиться через понтонный мост.

Об этом рассказали 21 мая в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Отметили, что россияне базировались вблизи Серебрянки.

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"Но форсирование россиянами реки Северский Донец миссия невыполнима, благодаря воинам 30 ОМБр и другим силовым структурам. Подразделения нанесли значительный удар по оккупантам", - написали военные.

Оккупантам помешали форсировать Северский Донец: смотрите видео

Что получили россияне

По словам защитников, россияне получили достойный ответ и значительные потери. Речь идет о минимуме одной батальонной тактической группы.

Понтонное мостовое оборудование было выведено из строя при форсировании реки, уничтожены несколько единиц техники и несколько десятков личного состава,

– рассказали военные.

Месть за Северодонецк

Захватчики пытались ворваться в Северодонецк Луганщины. Они продолжают уничтожать город. В частности, разрушили автомобильно-пешеходный Павлоградский мост, который пролегал Северский Донец.

Украинские военные сумели ликвидировать россиян , ответственных за террор Северодонецка. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отметил, что помог найти кафиров враждебный пропагандист, хваставшийся позициями. Это помогло скорректировать огонь.

"Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего... Выходит, фотки посмертны", - написал Гайдай.

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Как работают львовские десантники

Львовские десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали эффектное видео , как они ликвидировали 3 танка и 5 боевых машин оккупантов. Это произошло 20 мая.

Украинцы уничтожают российскую авиацию

Британская разведка сообщила, что Россия не смогла воспользоваться своим преимуществом в авиации, которую имела в начале полномасштабного вторжения. Они отметили, что украинские силы воздушной обороны работают эффективно.

В частности, по состоянию на 20 мая зафиксировали 204 сбитых самолетов кафиров и 168 вертолетов. Кроме того, уничтожили 460 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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