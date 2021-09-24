Очередная провокация: российские самолеты залетели в район зенитных учений ВСУ

Российские самолеты 24 сентября нарушили порядок использования воздушного пространства и несколько раз залетали в запретную зону. Ее украинская сторона зарезервировала для проведения учений ВСУ.

Инцидент произошел в акватории Черного моря. Там проводили боевые стрельбы зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ.

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В запретную зону залетели российские самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20.

Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты,

– говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо. Устраивая провокации, они подвергают опасности собственных военных летчиков.

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Боевики на Донбассе начали масштабные учения

Оккупанты на Донбассе начали мобилизационные штабные учения. Для этого они привлекли гражданские силы и резервистов.

Сборы резервистов проведут в сентябре и октябре. Сейчас идет подготовительный этап (21 – 25 сентября).

Далее резервистов ждет зачетный этап (4 – 8 октября).

Оккупанты отрабатывают стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин и разведывательно-диверсионную подготовку.

Боевики тренируются в артиллерийских, танковых, мотострелковых, разведывательных и инженерно-саперных подразделениях.

Сообщение командования Воздушных Сил ВСУ:

В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.

Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков.