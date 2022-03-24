Очередная трагедия: россияне убили еще двоих детей в Донецкой области

Россияне уже месяц разрушают и убивают все, что встречается на их пути. Сегодня стало известно, что оккупанты убили еще 2 детей в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив, что каждый военный преступник будет наказан.

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Смерть еще 2-х детей в Донецкой области

По данным ОВА, 24 марта в Донецкой области происходил ряд трагических событий.

Сегодня мы узнали, что россияне убили еще 2 детей в Донецкой области,

– написал Кириленко.

В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень.

Жертвы российской оккупации за 24 марта / Инфографика телеграм-канал Павел Кириленко

Кроме того, стало известно о еще 1 погибшем и 5 раненых лицах на территории Мариуполя.

Всего за 24 марта от российских обстрелов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранено – 6 человек. Между тем в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области.

Впрочем, пока невозможно установить точное количество жертв.