Очередная трагедия: россияне убили еще двоих детей в Донецкой области
Источник:телеграм-канал Павел Кириленко
Россияне уже месяц разрушают и убивают все, что встречается на их пути. Сегодня стало известно, что оккупанты убили еще 2 детей в Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив, что каждый военный преступник будет наказан.
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Смерть еще 2-х детей в Донецкой области
По данным ОВА, 24 марта в Донецкой области происходил ряд трагических событий.
Сегодня мы узнали, что россияне убили еще 2 детей в Донецкой области,
– написал Кириленко.
В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень.
Жертвы российской оккупации за 24 марта / Инфографика телеграм-канал Павел Кириленко
Кроме того, стало известно о еще 1 погибшем и 5 раненых лицах на территории Мариуполя.
Всего за 24 марта от российских обстрелов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранено – 6 человек. Между тем в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области.
Впрочем, пока невозможно установить точное количество жертв.