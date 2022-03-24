Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зазначивши, що кожен воєнний злочинець буде покараний.

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Смерть ще 2-х дітей на Донеччині

За даними ОВА, 24 березня в Донецькій області відбувалася низка трагічних подій.

Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині,

– написав Кириленко.

У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець.



Жертви російської окупації за 24 березня / Інфографіка телеграм-канал Павло Кириленко

Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених осіб на території Маріуполі.

Загалом за 24 березня від російських обстрілів загинули 3 людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – 6 людей. Тим часом у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

Утім, наразі неможливо встановити точну кількість жертв.