СБУ ударили по аэродрому "Кировское" в Крыму: уничтожен вражеский "Панцирь-С1" и три вертолета

СБУ провела успешную операцию, нанеся удары по военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уничтожено 3 вертолета и ЗГРК "Панцирь-С1".

Атака произошла в ночь на 28 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ нанесли удары по аэродрому оккупантов в Крыму

В ночь на 28 июня дроны СБУ атаковали аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складах хранения боеприпасов, а также разведывательных и ударных БпЛА врага,

– рассказали в СБУ.

Подтверждено уничтожение многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

В течение ночи на аэродроме происходила вторичная детонация.

СБУ нанесли удары по аэродрому "Кировское": смотрите видео от источников 24 Канала в СБУ

Взрывы на аэродроме "Кировское" в Крыму: смотрите видео от источников 24 Канала в СБУ

Напомним, по сообщениям крымских медиа, в районе аэродрома в период с 2:50 до 03:02 прозвучало 5 – 6 взрывов, а перед тем был слышен пролет дронов. Также около 01:30 в Джанкойском районе стреляла росППО.

Сильные пожары в аэропорту зафиксировали спутники NASA.

Добавим, что всего за день до операции СБУ Силы обороны ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России. Уничтожено 4 самолета Су-34 и техническо-эксплуатационную часть – место, где проходит обслуживание и ремонт боевых самолетов.

Ранее Силы беспилотных систем показали эффектные кадры уничтожения переправ и мостов через реку Жеребец в Луганской области. Через нее оккупанты хотят переправить резервы для сил, пытающихся форсировать Оскол.

"Уже длительное время враг восстанавливает переправы сразу после их уничтожения, а бойцы 412 полка Nemesis уничтожают их снова, чтобы замедлить возможности противника продвигаться на Харьковщине, Днепровщине и Донетчине", – отметили в СБС.

Эта водная преграда служит естественным щитом, сдерживая врага от прорыва в направлениях Харьковского и Покровского участков фронта.