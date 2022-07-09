Маразм прогрессирует: медведев провел параллель между вторжением в Украину и "величием" россии

дмитрий медведев продолжает штамповать одиозные заявления. В этот раз бывший президент государства-агрессора выдал, что, мол, с россией наконец-то начали считаться, как СССР. Это, по странной логике медведева, вроде бы видно по санкциям.

Сейчас медведев занимает должность заместителя председателя российского Совбеза. Правда, создается впечатление, что он больше занят фантазированием о "великой россии" в соцсетях, чем непосредственной работой.

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россия – даже более серьезная страна, чем СССР, – медведев

Если с тобой не считаются – дело плохое. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты испугался и убежал домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся выше,

– начал очень издалека медведев.

Впоследствии политик провел очень "оригинальное" сравнение со странами: мол, россию тоже должны так уважать, потому что "врезала первой".

медведев похвастался россиянам: если санкции – настолько серьезные, то это значит, что россияне боятся и считаются с ней даже больше, чем с Советским Союзом. Итак, по логике заместителя главы российского Совбеза, чем больше будет санкций и они будут жестче, тем россия будет чувствовать себя более "великой".

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Недавно медведев угрожал войной из-за санкций

Отметим, что медведев достаточно нестабильный в своем отношении к карательным ограничениям, которые ввели против россии. Так недавно он во время выступления в Санкт-Петербурге угрожал войной странам, введшим санкции. Мол, это может рассматриваться как casus belli.

Еще несколько скандальных заявлений медведева:

После того как Молдова получила статус кандидата в члены ЕС, медведев решил "помахать кулаками" и в сторону Кишинева. Он напомнил, что в Приднестровье есть 220 тысяч человек с российскими паспортами, которых Россия будет защищать.

За то, что НАТО передает оружие Украине, замглавы российского Совбеза пугал Альянс ядерной войной.

Также политик предлагал фактически вернуть россию во времена СССР и запретить весь экспорт из "недружественных стран".

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