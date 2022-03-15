Очередной российский самолет сбили вблизи Харькова: видео

Украинским военным удалось обезвредить еще одну российскую авиацию вблизи Харькова. В сети опубликовали видео, как ВСУ сбили вражеский самолет.

Соответствующее видео обнародовали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Интересно Враг уже третьи сутки почти не применяет авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, – Арестович

Силы противовоздушной обороны смогли уничтожить еще один самолет оккупантов. "Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет", – говорится в сообщении.

Очередной российский самолет сбили вблизи Харькова:

Были ли в самолете российские военные, а также модель авиации и других подробностей не указано.

Добавим, что за время войны российские захватчики уже потеряли более 13,5 тысячи военных. Также у них больше нет 81 самолета, 95 вертолетов и 404 танков.

К теме – Прямое попадание по танку оккупантов: