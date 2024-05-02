Оккупантам удалось закрепиться в Очеретино, ВСУ пытаются выбить врага, – ОСУВ "Хортица"

Российским военным удалось прорваться и закрепиться в населенном пункте Очеретино Покровского района. Сейчас ВСУ пытаются выбить врага из поселка и вернуть его под контроль.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин. Он отметил, что возле поселка продолжаются ожесточенные бои.

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Оккупанты закрепились в Очеретино

По словам Волошина, оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Впрочем, часть, в которой находится враг, – под огневым контролем ВСУ.

Относительно Очеретино. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ,

– сообщил представитель ОСГВ "Хортица".

Он добавил, что сейчас ВСУ принимают все меры по стабилизации обстановки на этом участке фронта. Украинские защитники прилагают все усилия, чтобы вернуть под контроль Очеретино. По словам Волошина, для этого были введены дополнительные силы и средства резерва.

В ОСУВ "Хортица" также сообщили, что самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях – там продолжаются ожесточенные бои. По словам Волошина, на этих участках фронта враг задействовал до 4 вооруженных бригад и планирует развить наступление дальше.

"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою боеспособность", – рассказал Волошин.

Какова ситуация на других участках фронта