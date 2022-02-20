Очевидцы сообщили о мощном взрыве в пригороде Донецка
20 февраля 2022 , 13:20Читати новину українською
Источник:"Новости Донбасса"
В пригороде Донецка 20 февраля прогремел мощный взрыв. В небо сразу поднялся огромный столб дыма.
Инцидент произошел около 12 часов в Ленинском районе. Об этом сообщают местные жители.
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"Бахнуло так, что чуть окна не вылетели", – сказал один из жителей. Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах "Широкий" и "Мирный". Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет.
Обратите внимание! Не исключено, что этот взрыв – еще одна провокация российских оккупантов.
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