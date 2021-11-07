Очевидный террористический акт, – в Госдепе США осудили попытку убийства премьера Ирака

В Ираке неизвестные с помощью дрона совершили покушение на премьер-министра Мустафу аль-Кадеми. В Соединенных Штатах мгновенно отреагировали на инцидент, осудив его.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нападение актом терроризма. По его словам, американцы уже предложили помощь в расследовании.

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Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был нацелен на самое сердце иракского государства,

– сказал дипломат.

"Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь", – добавил Нед Прайс.

Покушение на премьера Ирака: коротко

В укрепленной зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию Мустафы аль-Кадеми.

Западные дипломаты, которые там находились на момент инцидента, заявили, что слышали взрывы и стрельбу. Два чиновника отметили, что в резиденции произошел по крайней мере один взрыв.

Премьер-министр страны не пострадал. Вскоре после покушения он сообщил, что чувствует себя хорошо и призвал всех к "спокойствию и выдержке ради Ирака".

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадеми произошло в субботу, 6 ноября.