Очистить небо от КАБов - это сильный шаг, чтобы принудить Россию к миру, - Зеленский

Владимир Зеленский 31 августа записал традиционное вечернее обращение. В нем президент акцентировал на важности избавить украинское небо от российских авиабомб.

И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения – именно то, что может наиболее правильно повлиять на события.