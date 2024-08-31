Український гарант вкотре звернувся до партнерів з закликом посилити далекобійні можливості України та надати дозвіл на удари по території Росії. Головне зі звернення Володимира Зеленського, передає 24 Канал.

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Далекобійність – ключ до перемоги

Володимир Зеленський повідомив, що від ранку 31 серпня російські війська вкотре били КАБами по Сумщині та Харківщині.

І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше – що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами. Ми переконуємо. Ми даємо аргументи,

– каже президент.

Цими днями у Вашингтоні працює українська делегація у складі першої віцепремʼєр-міністерки, міністра оборони, представників Генштабу, керівника Офісу. Були зустрічі на різних рівнях. Пріорітетне питання для України – це далекобійність для Сил оборони, аби не допустити терору, через який змушений проходити Харків та інші міста України.

За словами Зеленського, очищення українського неба від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру.

І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події,

– стверджує президент.

ППО для України та ситуація на фронті

Володимир Зеленський вказав, що Україна продовжує говорити з партнерами про ППО. Ці системи особливо важливі перед навчальним роком. Вони дадуть більше безпеки українським дітям у школах, містам, енергетиці.

Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО,

– каже Зеленський.

Президент України