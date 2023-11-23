Андрея Одарченко исключили из членов партии "Слуга народа" после взятки в криптовалюте

Накануне стало известно, что САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Андрею Одарченко. Известно, что он пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления.

Андрей Одарченко – депутат от "Слуг народа". Сначала ему приостановили членство в партии. А вечером 23 ноября стало известно, что его исключили.

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Решение было единогласным

23 ноября на заседании дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга народа" всеми членами было единогласно принято решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко,

– отметила председатель партии Елена Шуляк.

Заметим, что накануне она отметила, что ситуация по поводу попытки дать взятку ее однопартийцем – неприятная. Она добавила, что в партии создан руководящий орган – дисциплинарная комиссия. Она состоит из пяти человек, которые дадут соответствующие рекомендации и выводы. Собственно, комиссия решила исключить из рядов "Слуги народа" Андрея Одарченко.

Что известно об Одарченко и взятке