Женщина часы лежала под руинами: Братчук рассказал о последствиях жуткой атаки по Одессе

Вечером 23 февраля российские захватчики вторые сутки подряд атаковали Одесскую область. В результате вражеского обстрела есть погибший и пострадавшие.

Так, во время атаки по Одессе погиб мужчина, а три женщины находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что им сразу оказали всю необходимую помощь.

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В каком состоянии пострадавшие

Одна женщина два часа пролежала под завалами. Ее удалось спасти, но с очень серьезными ожогами, травмой. Она, как и еще две пострадавших, находится в больнице, где получает необходимую помощь.

"Уже две ночи подряд враг атакует Одесскую область именно "Шахедами". Они сбиваются, но имеют такую "нехорошую привычку" – после того, как их поражают, они могут по инерции лететь и попадать в дома. К сожалению, этот раз произошло то же самое", – сообщил Братчук.

Сколько дронов и ракет уничтожили в Одесской области

Во время атаки вечером 22 февраля один сбитый "Шахед" попал в предприятие . Там возник пожар на 500 квадратных метров.

Во время атаки Силы обороны уничтожили в Одесской области 5 "Шахедов". Это 100% результат. Россияне также снова применили ракеты. Говорится о двух ракетах Х-59, которые были уничтожены. Враг пытается запутать систему противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. На этот раз дроны следовали тем же маршрутом, что и вчера вечером.

"Была определенная оперативная пауза по запускам "Шахедов", но также была информация о том, что в Россию поступил очередной военный груз из Ирана. Поэтому атака была довольно-таки ожидаемой", – подытожил Братчук.

Что известно об атаке