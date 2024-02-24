Зокрема, під час атаки на Одесу загинув чоловік, а троє осіб перебувають у важкому стані в лікарні. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що їм одразу надали всю потрібну допомогу.

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У якому стані постраждалі

Одна жінка дві години пролежала під завалами. Її вдалося врятувати, але з дуже серйозними опіками, травмою. Вона, як і ще дві постраждалі, перебуває в лікарні, де їй надають потрібну допомогу.

"Уже дві ночі поспіль ворог атакує Одещину саме "Шахедами". Вони збиваються, але мають таку "негарну звичку": після того, як їх вражають, вони можуть по інерції летіти й влучати у будинки. На жаль, цього разу сталося те саме", – повідомив Братчук.

Важливо! Під час атаки ввечері 22 лютого один збитий "Шахед" влучив у підприємство. Там виникла пожежа на 500 квадратних метрів.

Скільки дронів і ракет знищили на Одещині

Під час атаки Сили оборони знищили на Одещині 5 "Шахедів". Це 100% результат. Росіяни також знову застосували ракети. Мовиться про дві ракети Х-59, які були знищені. Ворог намагається заплутати систему протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. Цього разу дрони прямували тим самим маршрутом, що й минулого вечора.

"Була певна оперативна пауза по запусках "Шахедів", але теж була інформація про те, що до Росії надійшов черговий військовий вантаж з Ірану. Тож атака була доволі-таки очікуваною", – підсумував Братчук.

Що відомо про атаку