В Одесском горсовете назвали причину аварии в энергетической системе

У Одессы огромные проблемы в энергетической системе. Однако в этот раз они связаны с аварией на одной из подстанций.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов. Одесса – без света, в регионе – масштабная авария.

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Авария трансформатора

Обухов отметил, что перед Одессой есть несколько станций, которые выдают электричество. На этих станциях есть высоковольтные трансформаторы – это 330 киловольт. Один из этих трансформаторов загорелся. Его уже ремонтировали несколько раз.

Есть даже видео, как он горит. Там горит масло и сказали, что это горит масло, это не секрет, и они будут искать какие-то обходные пути, как можно подать электричество, минуя эту точку, хотя я думаю, что это очень непростая задача. Также будут искать, где взять новый трансформатор,

– заметил депутат Одесского городского совета.

Он добавил, что это также невозможно сделать через несколько часов или несколько дней.

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Сроки восстановления света в городе

По словам депутата Одесского городского совета, никто не говорит о конкретных сроках возобновления электроснабжения в городе. Однако можно предположить исходя из того, что было перед этим. В Одессе после последнего обстрела электроэнергии не было около недели.

"Когда продолжался этот обстрел, то говорили, что где-то через неделю они все отремонтируют. Вот они отремонтировали, запустили, и оно загорелось. А теперь они говорят, что это будет в несколько раз дольше. То есть, это может быть несколько недель", – подчеркнул Обухов.

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