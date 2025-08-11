Символический артобъект исчез с улиц Одессы. Об этом сообщает 24 Канал.

Что произошло с памятником в Одессе?

Стало известно, что на перекрестке улиц Дерибасовской и Ришельевской уничтожили один из 4 памятников имперскому писателю, установленный в 2013 году.



Закрашенный памятный знак Пушкину в Одессе / Фото 24 Канал

Для справки: "Тень Пушкина" – артобъект в Одессе, создание которого инициировали писатель Олег Борушко и краевед Олег Губарь. Инсталляция представляет собой изображение тени человека высотой более 2 метров, нанесенного на тротуар. Гротескные черты человеческой фигуры воспроизводят узнаваемый образ Александра Пушкина, знакомый по его автопортретам.

По свидетельствам очевидцев, этот символический памятник "залили чем-то мощным и устойчивым". Активный процесс уничтожения следов русской культуры в Украине продолжается, ведь именно Пушкиным маркировали российское присутствие.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступал категорически против сноса памятников российским деятелям.