Символічний артоб'єкт зник з вулиць Одеси. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сталося з пам'ятником в Одесі?

Стало відомо, що на перехресті вулиць Дерибасівської та Рішельєвської знищили один з 4 пам'ятників імперському письменнику, встановлений у 2013 році.



Зафарбований пам'ятний знак Пушкіну в Одесі / Фото 24 Канал

Для довідки: "Тінь Пушкіна" – артоб'єкт в Одесі, створення якого ініціювали письменник Олег Борушко та краєзнавець Олег Губар. Інсталяція є зображенням тіні людини заввишки понад 2 метри, нанесеного на тротуар. Гротескні риси людської фігури відтворюють впізнаваний образ Олександра Пушкіна, знайомий за його автопортретами.

За свідченнями очевидців, цю символічну пам'ятку "залили чимось потужним і стійким". Активний процес знищення слідів російської культури в Україні триває, адже саме Пушкіним маркували російську присутність.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов виступав категорично проти знесення пам'ятників російським діячам.