Одесса и область под угрозой удара дронами-камикадзе: жителей призывают быть в укрытиях

Российские военные в ночь на 9 апреля терроризировали ряд областей Украины дронами-камикадзе. Известно, что под угрозой удара были также Одесса и Одесская область. Жителей региона попросили не покидать укрытий.

В ряде областей Украины воздушную тревогу объявили из-за угрозы удара дронами-камикадзе “Шахед”. Предупреждали о БПЛА жителей Одесской области. Сирены там сообщали о беспилотниках в 01:25.

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Одесса отбивается от атаки "Шахедами"

В Одесской ОВА глава Олег Кипер в 01:39 обратился к жителям Белгород-Днестровского района. Он призвал их находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Он подчеркнул, что это важно.

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В 01:56 Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района, чтобы и они не покидали безопасных мест до отбоя.

А уже в 02:03 местные СМИ написали о том, что ПВО работает по "Шахедам".

Уже в 02:07 местные СМИ заметили, что можно выдыхать. В то же время следует понимать, что воздушная тревога в регионе сохраняется. Поэтому, вполне вероятно, что "Шахеды" могут снова залететь в Одесскую область. Поэтому будьте осторожны и не покидайте безопасных мест до тех пор, пока не будет отбоя.

По состоянию на 02:23 воздушная тревога сохраняется в Харьковской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Обратим внимание, что этой ночью взрывы раздавались в Каменском и на Полтавщине. Угроза атаки "Шахедами" сохраняется. Поэтому не покидайте укрытий.