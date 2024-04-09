У низці областей України повітряну тривогу оголосили через загрозу удару дронами-камікадзе "Шахед". Попереджали про БпЛА мешканців Одеської області. Сирени там сповіщали про безпілотники о 01:25.

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Одеса відбивається від атаки "Шахедами"

В Одеській ОВА глава Олег Кіпер о 01:39 звернувся до мешканців Білгород-Дністровського району. Він закликав їх перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Він наголосив, що це важливо.

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О 01:56 Олег Кіпер закликав мешканців Одеси й Одеського району, щоб і вони не покидали безпечних місць до відбою.

А вже о 02:03 місцеві ЗМІ написали про те, що ППО працює по "Шахедах".

Вже о 02:07 місцеві ЗМІ зауважили, що можна видихати. Водночас слід розуміти, що повітряна тривога у регіоні зберігається. Тож, цілком імовірно, що "Шахеди" можуть знову залетіти на Одещину. Тому будьте обережними та не покидайте безпечних місць доти, поки не буде відбою.

Станом на 02:23 повітряна тривога зберігається в Харківській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

Звернімо увагу, що цієї ночі вибухи лунали у Кам'янському та на Полтавщині. Загроза атаки "Шахедами" зберігається. Тому не покидайте укриттів.