Одесса отбивается от "Шахедов": в городе слышна серия сильных взрывов и работа ПВО

Вечером 7 февраля россияне запустили ударные дроны. Ближе к полуночи 8 февраля беспилотники добрались до Одесской области.

Взрывы в Одессе услышали корреспонденты 24 Канала. Сначала это была работа ПВО, а затем и сильные взрывы.

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Что известно о взрывах в Одессе 8 февраля

Воздушные силы предупредили об опасности для Одессы около полуночи, а в 00:20 еще раз подчеркнули необходимость быть в укрытиях.

В Силах обороны Юга заявили, что идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов. Там призвали беречь себя и не препятствовать Силам обороны.

Мониторинговые паблики передают, что город атакуют с моря четырьмя группами БпЛА.

Местные власти традиционно призвали быть в укрытиях – об этом написал глава ОГА Олег Кипер в своем телеграм-канале.